Bozüyük'te 'Biz Bir Aileyiz Ailece Hatim Programında Camideyiz' programları devam ediyor - Son Dakika
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Bozüyük'te 'Biz Bir Aileyiz Ailece Hatim Programında Camideyiz' programları devam ediyor

05.03.2022 17:16
Bozüyük'te 'Biz Bir Aileyiz Ailece Hatim Programında Camideyiz' programları devam ediyor

Bozüyük İlçe Müftülüğü tarafından 'Biz Bir Aileyiz Ailece Hatim Programında Camideyiz' programı Manişar Osmangazi Cami'inde gerçekleştirildi.

Bozüyük İlçe Müftülüğü tarafından 'Biz Bir Aileyiz Ailece Hatim Programında Camideyiz' programı Manişar Osmangazi Cami'inde gerçekleştirildi.

İlçe Müftüsü Muammer Ölmez'in katıldığı programa cami cemaati ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterildi. Sohbet, Soğukpınar Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu mezun öğrencisi Hazım Ay'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ile program sona erdi. İlçe Müftüsü Muammer Ölmez, 'Programa katılan cami cemaatimize, Manişar Osmangazi Camii Din Görevlilerimize, programı icra eden din görevlilerimize, buluşmaya katılan cemaatimize ikramda bulunan hayırsever vatandaşlarımıza ve Manişar Osmangazi Camii derneğine teşekkürlerimizi sunuyoruz' dedi. - BİLECİK

Bozüyük'te 'Biz Bir Aileyiz Ailece Hatim Programında Camideyiz' programları devam ediyor
Bozüyük'te 'Biz Bir Aileyiz Ailece Hatim Programında Camideyiz' programları devam ediyor
Bozüyük'te 'Biz Bir Aileyiz Ailece Hatim Programında Camideyiz' programları devam ediyor

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Osmangazi, Hisarcık, Bozüyük, Cami, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bozüyük'te 'Biz Bir Aileyiz Ailece Hatim Programında Camideyiz' programları devam ediyor - Son Dakika


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