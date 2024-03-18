Bozüyük\'te 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 109. yıl dönümü törenleri düzenlendi

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Bozüyük'te 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla önce Cumhuriyet Meydanı'nda ardından Metristepe Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

Bozüyük'te 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla iki anma tören düzenlendi. Törenlere; İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Garnizon Komutanı Mühimmat Binbaşı Caner Yılmaz, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire amirleri, okul müdürleri, şehit aileleri ve gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

İlk olarak Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, protokol üyeleri tarafından Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ile Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği adına Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu. Meydandaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi tören programı, Metristepe Kültür Merkezi'nde devam etti. Metristepe Kültür Merkezi'nde Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu tarafından hazırlanan program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Programda günün anlam ve önemini belirten konuşma, Garnizon Komutanı Mühimmat Binbaşı Caner Yılmaz tarafından yapıldı. Yılmaz, şunları söyledi:

"ÇANAKKALE SONSUZA KADAR GEÇİLEMEYECEK"

"Türk vatanının kutsallığını, Türk milletinin namusunu ve Türk bayrağının şanını canından üstün tutan aziz şehitlerimiz sizleri bizden ayıran ölüm size olan bağlılığımızı asla koparamayacak. Kutsal emanetimiz olan Türk vatanı ilelebet hür kalacaktır. Sizlere söz veriyoruz ki Çanakkale de sonsuza dek geçilemeyecek."

ÖĞRENCİLER ŞİİRLER OKUDU

Konuşmanın ardından hazırlanan sinevizyon gösterisi izlenerek öğrenciler tarafından Çanakkale şiirleri okundu. Diriliş Destanı Çanakkale Oratoryosu ilgi ile izlendi. Programın son bölümünde ilçe genelinde düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

İNTİKAMTEPE ŞEHİTLİĞİ'NE ZİYARET

Program kapsamında İntikamtepe Şehitliği de ziyaret edildi. Burada yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunarak saygı atışı yapıldı, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Daha sonra Kaymakam Adem Öztürk tarafından Şehitlik defteri imzalandı. Protokol mensupları ve şehit ailelerince şehitlik ziyaret edilerek her bir şehidin kabrine karanfil bırakıldı.