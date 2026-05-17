Bozüyük'te Çocuklar Kitaplarla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bozüyük'te Çocuklar Kitaplarla Buluştu

17.05.2026 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Koruma altındaki çocuklar, kitap fuarında yazarlarla bir araya gelerek keyifli bir gün geçirdi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde koruma ve bakım altındaki çocuklar, düzenlenen kitap fuarı programında yayınevleri ve yazarlarla bir araya geldi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Bozüyük Çocuk Evleri Sitesi'nde (ÇES) koruma ve bakım altında bulunan çocuklar, kitap fuarına katıldı. Gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, farklı yayınevlerinin stantlarını gezerek kitapları inceleme fırsatı buldu. Program kapsamında düzenlenen yazar buluşmasında çocuklar, Aslı Aslan ile bir araya geldi. Söyleşi programında yazarla sohbet eden çocuklar, kitaplarını imzalatma imkanı da elde etti.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Çocuklarımız, birbirinden değerli yayınevleri ve kitaplarla buluşarak keyifli ve verimli bir gün geçirdi. Program kapsamında gerçekleştirilen yazar buluşmasında çocuklarımız, Aslı Aslan ile bir araya gelerek sohbet edip kitaplarını imzalatma fırsatı buldu" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlik, Kültür, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bozüyük'te Çocuklar Kitaplarla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Sinem’i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum Sinem'i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum
4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia 4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia
Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı
Koç Ailesi’nin Bahçeli’ye verdiği hediyenin sırrı Değeri dudak uçuklatıyor Koç Ailesi'nin Bahçeli'ye verdiği hediyenin sırrı! Değeri dudak uçuklatıyor
Trump: DEAŞ’ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya’da etkisiz hale getirildi Trump: DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya'da etkisiz hale getirildi

14:00
DSÖ küresel acil durum ilan etti Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var
DSÖ küresel acil durum ilan etti! Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var
13:45
Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği
Rasim Ozan Kütahyalı'nın hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği
13:22
Bilirkişi incelemesi tamamlandı CHP’li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri
Bilirkişi incelemesi tamamlandı! CHP'li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri
12:15
AK Parti’nin sahnesine çıkan Eser Yenenler’e her kesimden tepki var
AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var
11:57
Trump’ın tarihi ziyaretine damga vuran görüntü
Trump'ın tarihi ziyaretine damga vuran görüntü
11:44
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 14:14:05. #7.12#
SON DAKİKA: Bozüyük'te Çocuklar Kitaplarla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.