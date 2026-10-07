Bozüyük'te emekli din görevlileri, Müftü Arpacı ile kahvaltıda bir araya geldi - Son Dakika
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Bozüyük'te emekli din görevlileri, Müftü Arpacı ile kahvaltıda bir araya geldi

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Bozüyük\'te emekli din görevlileri, Müftü Arpacı ile kahvaltıda bir araya geldi
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Bozüyük'te Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Bozüyük İlçe Müftülüğü, emekli din görevlilerine kahvaltı programı düzenledi. Müftü Kemal Arpacı'nın başkanlığındaki programda, emekli din görevlilerinin tecrübelerinin genç din görevlileri için rehber olduğu ifade edildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle, Bozüyük İlçe Müftülüğü tarafından emekli din görevlilerine yönelik anlamlı bir kahvaltı programı düzenlendi.

Bozüyük Müftüsü Kemal Arpacı'nın başkanlığında gerçekleştirilen programda, ilçede uzun yıllar din hizmetinin yürütülmesine katkı sunan emekli din görevlileri bir araya geldi. Kahvaltı programında, geçmişten günümüze din hizmetlerinin yürütülmesi, görev hatıraları ve mesleki tecrübeler üzerine sohbet edildi. Emekli din görevlilerinin tecrübelerinin ve hatıralarının genç din görevlileri için önemli bir rehber niteliğinde olduğu ifade edildi.

Programda konuşan Bozüyük Müftüsü Kemal Arpacı, din hizmetine yıllarca emek veren emekli din görevlilerine teşekkür ederek, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası vesilesiyle siz değerli büyüklerimizle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün yürüttüğümüz din hizmetlerinde sizlerin gayreti, emeği ve tecrübeleri önemli bir yere sahiptir. Bu vesileyle ahirete irtihal eden tüm hocalarımızı rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan emekli din görevlilerimize sağlık ve afiyet diliyoruz." dedi.

Kahvaltı programı, karşılıklı sohbet ve iyi dileklerin ardından sona erdi.

Bozüyük İlçe Müftülüğü, Camiler ve Din Görevlileri Haftası vesilesiyle düzenlenen bu buluşmayla, din hizmetine yıllarca emek veren emekli din görevlilerini hatırlamanın ve onların tecrübelerinden istifade etmenin önemine dikkat çekti.

Kaynak: İHA
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