Bozüyük'te erkekler okey turnuvası sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Bozüyük'te erkekler okey turnuvası sona erdi

13.03.2022 15:38
Bozüyük'te erkekler okey turnuvası sona erdi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 144 kişinin katıldığı erkekler okey turnuvası sona erdi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 144 kişinin katıldığı erkekler okey turnuvası sona erdi.

Güneşspor Kulübü tarafından geleneksel olarak düzenlenen okey turnuvasının kadın yarışmacılarının ödülleri geçtiğimiz hafta verilmişti. İlçe halkından gelen yoğun istek üzerine bu sefer de erkekler için okey turnuvası gerçekleştirildi. Organizasyon hakkında açıklamalarda bulunan turnuva sorumlusu Fatih Çürük, "144 kişinin katıldığı turnuvamız sona erdi. Bu turnuvanın oluşmasında destek sağlayıp sponsor olan esnaflarımıza çok teşekkür ederiz. Süren turnuvamızda amacımız kaynaşmayı, tanışmayı sağlamak, kulübümüzün tanıtımını yapabilmek ve katılan yarışmacıların kulübümüzü gelip görme imkanını sağlamış oluyoruz. Bu turnuvaya sponsor olan katılan herkese teşekkür eder, birinci olan Ziya Kurt ve İlhan Özcan ile ikinci olan Sedat Uzun ve Ömer Arslan'ı tebrik ederiz" dedi. - BİLECİK

Bozüyük'te erkekler okey turnuvası sona erdi
Bozüyük'te erkekler okey turnuvası sona erdi
Bozüyük'te erkekler okey turnuvası sona erdi
Bozüyük'te erkekler okey turnuvası sona erdi

YORUMLAR
500
Bozüyük polisinden kaçamadılar Bozüyük polisinden kaçamadılar Evinde yangın çıkan 85 yaşındaki kişi öldü Evinde yangın çıkan 85 yaşındaki kişi öldü

Hisarcık, Bilecik, Bozüyük, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bozüyük'te erkekler okey turnuvası sona erdi - Son Dakika


Son Dakika
15:37 Lemina itiraf etti: Fatih Terim hayatımı tamamen değiştirdi
15:18 Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar
14:59 Galatasaray'ın kasası 3 günde dolacak!
14:59 Öğretmen canlı yayında cinsel içerikli görüntü açtı, öğrenciler buz kesti
14:57 Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul ediyor! Öğle yemeğinde buluşan ikilinin masasında 3 önemli konu var
14:39 TOGG eksi 40 derecede testi geçti!
14:30 Ukrayna'da Türklerin sığındığı caminin bombalandığı iddiasına Bakan Çavuşoğlu son noktayı koydu!
14:05 Mustafa Ceceli kardan dolayı konsere yetişemedi! Ekin Uzunlar sahneyi aldı
14:02 Beşiktaş, Galatasaray'a Fatih Terim'in sözüyle gönderme yaptı!
13:14 Savaştan kaçan Ukraynalı kızı sığınma vaadiyle kandırıp cinsel saldırıda bulundu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 15:46:01. #1.11#
SON DAKİKA: Bozüyük'te erkekler okey turnuvası sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement