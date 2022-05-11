Bozüyük'te geleneksel BOSEF spor müsabakaları devam ediyor - Son Dakika

Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen Bozüyük Okulları Sosyal Etkinlikler Festivali (BOSEF) spor müsabakaları sürüyor.

27 Mayıs tarihine kadar 6 branş ve 14 kategoride yapılacak olan festival etkinliklerde öğrenciler, öğretmenlerin nezaretinde hem yarışacaklar hem de eğlenecekler. Şenlik sonunda kazanan takımlar kupalarına kavuşacaklar.

İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir ve İlçe Spor Müdürü Selçuk Özdemir ile birlikte öğrencileri ziyaret ederek başarılar diledi. Kaymakam Öztürk, "Turnuvada görev alan değerli öğretmenlerimizi, turnuvaya katılan öğretmen ve sporcularımızı kutluyor, başarılar diliyoruz" dedi. - BİLECİK