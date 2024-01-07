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Bozüyük'te 16. Geleneksel Metristepe Zaferi ve Şehitleri Anma Yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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Bozüyük'te 16. Geleneksel Metristepe Zaferi ve Şehitleri Anma Yürüyüşü düzenlendi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Arama Kurtarma Derneği'nin (AKUT) önderliğinde ve Bozüyük Belediyesi'nin katkıları ile gerçekleşen Birinci İnönü Zaferi'nin 103'üncü yılı etkinlikleri kapsamında '16. Geleneksel Metristepe Zaferi ve Şehitleri Anma Yürüyüşü' düzenlendi. Programa Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bozüyük\'te 16. Geleneksel Metristepe Zaferi ve Şehitleri Anma Yürüyüşü düzenlendi
07.01.2024 - 15:54,
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Arama Kurtarma Derneği'nin (AKUT) önderliğinde ve Bozüyük Belediyesi'nin katkıları ile gerçekleşen Birinci İnönü Zaferi'nin 103'üncü yılı etkinlikleri kapsamında "16. Geleneksel Metristepe Zaferi ve Şehitleri Anma Yürüyüşü" düzenlendi.

İlk kez 2008 yılında başlatılan ve bu yıl 16'ncısı düzenlenen "Geleneksel Metristepe Zafer ve Şehitleri Anma Yürüyüşü" programına Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Ali Şahinoğlu ve Mahmut Fındık, AKUT ekipleri, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Alper Soner Serin, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Şubaşı, Bilecik İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Nanedere mevkisinde bir araya gelen grup, 8 kilometrelik zorlu mesafeyi 2 saatte katederek Metristepe'ye ulaştı. Burada belediye tarafından sıcak çorba, kuruyemiş ve su ikram edildi.

Gazetecilere açıklama yapan Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, "Kurtuluş mücadelesinin düzenli ordularla yapılmış ilk zaferleridir. Bir takım kesimlerin söylediği gibi Yunanlıların keşif harekatı veya bizim keşif harekatı değildir. Yüzlerce insanımızı şehit verdiğimiz ve Yunan'a ilk kez Anadolu'da geçemezsin dediğimiz yer İnönü zaferlerinin olduğu yerdir. İnönü zaferlerinin cephe hattı Bozüyük'tür. Bozüyük'ün İntikam Tepesi, Kanlı Sırt, Poyra, Akpınar ve bulunduğumuz Metristepe tüm cephe hatlarını oluşturmuştur. Atalarımızın kanlarıyla sulandığı bu topraklarda Cumhuriyetimizin yüz yıllarca devamı için kuşaktan kuşağa bugünleri böyle yürüyüşler ve kutlamalarla anacağız. O zaman Türk Ordusu askerlerimiz kiminin çorabı yok, kimi çarıklı çarıksız Yunanlılarla bu kış şartlarında savaşmışlar. Bizin bu korunaklı giysilerimizle, 8 kilometrelik bir yürüyüşü yapmamız çok kolay bir şey. Onların ruhları şad olsun" dedi.

Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tugay Yılmazberk ise yaptığı açıklamada, "Tüm ekibimizle, halkımızla, Belediye Başkanımızın organizasyonu eşliğinde burada yer aldık. Şehitlerimizi andık, halkımızla birlikte yürüdük. Bu yürüyüşü düzenleyen Bozüyük ekibimize, Bozüyük Belediyesine ve halkımıza teşekkür ederim" dedi.

Şehitler anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden program, dua edilmesi ve Metristepe Zafer Anıtı önünde fotoğraf çektirilmesiyle tamamlandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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