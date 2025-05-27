Bozüyük\'te Köylere Hizmet Seçimleri Yapıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği üye seçimleri yapıldı.

Bozüyük Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk başkanlığında gerçekleştirildi. Seçim öncesinde İl Genel Meclis üyeleri Kamil Poyraz, Naci Öney ve Tolga Seçen ile muhtarlardan, Sadettin Akkaya, Muharrem Poyraz ve Naci Tetik adaylığını açıkladı. Kapalı oylama usulü yapılan ve adeta kıran kıran geçen seçimlerin ardından İl Genel Meclis üyeleri Kamil Poyraz 28, Naci Öney 27 ve Tolga Seçen 16 oy aldı. Bu sonuçlarla en fazla oyu alan İl Genel Meclis üyeleri Kamil Poyraz ve Naci Öney Köylere Hizmet Götürme Birliği üyesi oldular.

Birlik Encümen üyeliğine aday olan muhtarlardan Bozalan Köyü Muhtarı Sadettin Akkaya 29, Poyra Köyü Muhtarı Muharrem Poyraz'da 22 oy alarak birlik encümeninin asil muhtar üyeliğine seçildi. Kandilli Köyü Muhtarı Naci Tetik ise, birlik encümeninin yedek muhtar üyeliğine seçildi.

Toplantı, üye seçimlerinin ardından diğer gündem maddelerinin görüşülmesi ile dilek ve temenniler bölümü ile sona erdi. - BİLECİK