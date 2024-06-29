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Bozüyük'te kurulukta çıkan yangın güçlükle söndürüldü

BİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Saraycık Köyünde bulunan kurulukta yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde köy kenarında bulunan kullanılmayan kurulukta bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredikilerin haber vermesinin üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden Bozüyük Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında can kaybı ve yaralanan olmazken, kurulukta büyük hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.