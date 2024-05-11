Bozüyük'te Orman İşletme Müdürlüğü personeline yangın işbaşı eğitimi verildi

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve yangın işçilerine yangın işbaşı eğitimi verildi.

Dodurga beldesi Orman İşletme Şefliğinde düzenlenen uygulamalı eğitimde Bölge Müdür Yardımcısı Tuncay Can ve Suat Ünal tarafından yangınlarla mücadele ve etkin müdahale konularında eğitim verilirken, eğitimde Bozüyük Orman İşletme Müdürü Engin Çakşır, işletme müdürlüğü teknik ekibi ve yangın işçileri yer aldı. - BİLECİK