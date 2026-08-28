Bozüyük\'te Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

İlçenin Yeni Mahalle üst kısmındaki Kızıltepe eteğinde yangın çıktı. Yangına 2 helikopter, 5 arazöz, 1 su tankeri, 29 personel ve itfaiye ekiplerinin de desteği ile havadan ve karadan müdahale başladı. Alevleri söndürme ve yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.