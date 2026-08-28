Bozüyük'te Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor
Bilecik Bozüyük'teki orman yangınına 2 helikopter ve çok sayıda ekip müdahale ediyor.
Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
İlçenin Yeni Mahalle üst kısmındaki Kızıltepe eteğinde yangın çıktı. Yangına 2 helikopter, 5 arazöz, 1 su tankeri, 29 personel ve itfaiye ekiplerinin de desteği ile havadan ve karadan müdahale başladı. Alevleri söndürme ve yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Kaynak: İHA
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