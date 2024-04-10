Bozüyük\'te Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı\'nın 179. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Yerel

Bozüyük'te Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümüne özel olarak Bozüyük Grand Çalı Otel'de düzenlediği programa; İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Garnizon Komutanı Mühimmat Binbaşı Caner Yılmaz, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir ve tüm İlçe Emniyet Amirliği personeli katıldı.

Programda konuşan Başkan Bakkalcıoğlu, "İlçemizde huzur ve güven ortamının sağlanmasında emeği geçen tüm Emniyet Teşkilatı mensuplarımızın 10 Nisan Polis Haftası'nı kutluyor, vatan, millet ve bayrağı uğruna canlarını feda ederek görevi başında şehit olan polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

Kaymakam Adem Öztürk ise şöyle konuştu:

"İlçemizde vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde yaşamalarını sağlamak için hepiniz büyük bir fedakarlıkla görev yapıyorsunuz. Bundan dolayı hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. İlçemiz bölgemizin en huzurlu kentlerinden bir tanesi ve sürekli olaylarımızda yıllar itibariyle azalma var. Bunun nedeni de sizlerin gayretli çalışmalarınızdan dolayı ilçemizdeki olay sayılarında azalma görülüyor. Hepinizi tekrar tebrik ediyor, her zaman sizlerin yanınızda olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum."