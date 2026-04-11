Bozüyük\'te Sağlıklı Aile Eğitimi

11.04.2026 11:59
Bilecik'te kursiyerlere sağlıklı aile yapısı ve tütün bağımlılığı üzerine eğitim verildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kursiyerlere 'Sağlıklı Aile-Sağlıksız Aile' ve 'Tütün Bağımlılığı' konularında eğitim verildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Bozüyük ilçesinde bulunan Yeni Mahalle Kız Kur'an Kursu kursiyerlerine yönelik eğitim programı düzenlendi. Program kapsamında Aile Eğitim Programı (AEP) çerçevesinde 'Sağlıklı Aile-Sağlıksız Aile' ile Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) kapsamında 'Tütün Bağımlılığı' konularında bilgilendirme yapıldı. Gerçekleştirilen eğitimlerde, sağlıklı aile yapısının önemi, aile içi iletişim, bireylerin psikososyal gelişimi ile tütün kullanımının zararları ve bağımlılıkla mücadele yöntemleri ele alındı. Katılımcılara, bilinçli birey ve sağlıklı toplum oluşturma noktasında önemli bilgiler aktarıldı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Sağlıklı aile yapısının güçlendirilmesi ve bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturulması büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda eğitimlerimizi toplumun her kesimine ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

