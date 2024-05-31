Bozüyük'te Şehir İçi Minibüslerine Toplu Taşıma Denetimi - Son Dakika
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Bozüyük'te Şehir İçi Minibüslerine Toplu Taşıma Denetimi

Bozüyük\'te Şehir İçi Minibüslerine Toplu Taşıma Denetimi

Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Bozüyük'te vatandaşların yoğun olarak kullandığı şehir içi minibüslerine yönelik toplu taşıma denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde minibüslerin resmi evrakları kontrol edilerek ruhsatlarına bakıldı ve evrakları uygun olmayan sürücülere bilgilendirme ve uyarılar yapıldı. Denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi.

31.05.2024 09:35  Güncelleme: 09:37
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Bozüyük'te vatandaşların yoğun olarak kullandığı şehir içi minibüslerine yönelik toplu taşıma denetimi gerçekleştirildi.

Belediye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından Bozüyük Belediyesi Cemalettin Köklü Parkı önünde şehir içi minibüslerine yönelik gerçekleştirilen toplu taşıma denetiminde şehir içi minibüslerinin resmi evrakları kontrol edilerek ruhsatlarına bakıldı. Evrakları uygun olmayan sürücülere gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapıldı. Denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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