Bozüyük'te süt yüklü tanker ile tır çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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Yerel

Bozüyük'te süt yüklü tanker ile tır çarpıştı: 3 yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, süt yüklü bir tanker ile bir tır çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

24.04.2024 19:21
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Bozüyük'te süt yüklü tanker ile tır çarpıştı: 3 yaralı

BİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde süt yüklü tanker ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük- Bilecik kara yolunun 4'üncü kilometresinde seyir halindeki M.H. idaresindeki 06 DRE 574 plakalı tır ile M.E. idaresindeki süt yüklü 03 ADK 316 plakalı tankerle çarpıştı. Çarpışma sonucu tankerde bulunan süt yola dökülürken, tırın dorsesi yol kenarında bulunan dereye savruldu. Kazada tır sürücüsü M.H., yanında yolcu olarak bulunan R.G. ile süt tankeri sürücüsü M.E. yaralandı. Kaza yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara ilk müdahale yapmalarının ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bozüyük'te süt yüklü tanker ile tır çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

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