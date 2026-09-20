Bozüyük\'te yaya önceliği etkinliğinde Kaymakam Helvacı sürücülere çağrı yaptı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaya önceliği için trafik farkındalığı oluşturuldu.

Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte, trafikte sürücü ve yayaların dikkat etmesi gereken kurallar konusunda bilgilendirme yapıldı. Özellikle yaya geçitlerinde yayaların geçiş önceliğine dikkat çekilirken, sürücülere trafik kurallarına uymanın önemi hatırlatıldı. Etkinlik kapsamında vatandaşlarda trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturulması ve muhtemel kazaların önüne geçilmesi hedeflendi.

Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, trafik güvenliğinin toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, "Trafikte alınan her tedbir ve gösterilen her dikkat, insan hayatının korunması açısından büyük önem taşıyor. Sürücülerimizden özellikle yaya geçitlerinde yayalara öncelik vermelerini, yayalarımızdan da trafik kurallarına riayet etmelerini istiyoruz. Unutmayalım; trafikte küçük bir dikkat, büyük hayatlar kurtarır. Öncelik hayatın, öncelik yayanın" dedi.