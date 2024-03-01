Bozüyük'te Yön ve Trafik Levhaları Değiştiriliyor - Son Dakika
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Bozüyük'te Yön ve Trafik Levhaları Değiştiriliyor

Bozüyük\'te Yön ve Trafik Levhaları Değiştiriliyor

Bozüyük Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde ihtiyaç görülen noktalardaki eskiyen ve yıpranan yön ve trafik levhalarını sökerek, yenileriyle değiştiriyor. Levhaların bakım ve onarımları da yapılarak sürücülerin sürüş güvenliği artırılıyor.

01.03.2024 12:12  Güncelleme: 12:16
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Bozüyük'te ilçe genelinde ihtiyaç görülen noktalardaki eskiyen ve yıpranan yön ve trafik levhaları Bozüyük Belediyesi ekiplerince sökülerek, yenileriyle değiştiriliyor.

Belediye ekipleri mahallelerde zamanla eskiyen ve yıpranan yada araçların zarar verdiği yön ve trafik levhalarını, sürücülerin sürüş güvenliğini artırmak amacıyla yeniliyor, bakım ve onarımlarını gerçekleştiriyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bozüyük'te Yön ve Trafik Levhaları Değiştiriliyor - Son Dakika
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