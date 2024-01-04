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Bozüyük'teki Öğretmen Tuba Özalp'e eTwinning Türkiye Özel Ödülü - Son Dakika
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Bozüyük'teki Öğretmen Tuba Özalp'e eTwinning Türkiye Özel Ödülü

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Zehra Ulusay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri Öğretmeni Tuba Özalp, 'Career Guıdance Wıth Vırtual Realty Applıcatıons (Sanal Gerçeklik Uygulamaları ile Kariyer Rehberliği)' adlı projesiyle Mesleki ve Teknik Eğitim Okulları kategorisinde eTwinning Türkiye Özel Ödülüne layık görüldü. Proje, Türkiye, Romanya ve Sırbistan'dan ortaklarla yürütülmüş olup, öğrencilere kariyer rehberliği sağlamayı hedeflemektedir. Sanal gerçeklik uygulamaları kullanılarak öğrencilere gerçek dünya deneyimleri sunan proje, öğrencilerin kariyer seçimlerini daha bilinçli yapmalarına yardımcı olmaktadır.

Bozüyük\'teki Öğretmen Tuba Özalp\'e eTwinning Türkiye Özel Ödülü
04.01.2024 - 10:54,
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Zehra Ulusay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri Öğretmeni Tuba Özalp, "Career Guıdance Wıth Vırtual Realty Applıcatıons (Sanal Gerçeklik Uygulamaları ile Kariyer Rehberliği)" adlı projesiyle büyük bir başarı elde ederek Mesleki ve Teknik Eğitim Okulları kategorisinde eTwinning Türkiye Özel Ödülüne layık görüldü.

Projeyle ilgili olarak yapılan açıklamada Türkiye'den 10, Romanya'dan 3 ve Sırbistan'dan 1 ortakla yürütülen proje, mesleki ve teknik eğitim alanında öğrencilere kariyer rehberliği sağlama hedefini taşıdığı belirtildi. Sanal gerçeklik uygulamaları kullanılarak öğrencilere gerçek dünya deneyimleri sunan bu proje, öğrencilerin kariyer seçimlerini daha bilinçli ve bilgili bir şekilde yapmalarına yardımcı olduğu kaydedildi. Mesleki eğitim alanında Türkiye birincisi olan öğretmen Tuba Özalp öğrencileri ve Okul Müdürü Faruk Kılıçer ile birlikte İlçe Kaymakamı Adem Öztürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya'yı ziyaret ederek projeyle alakalı bilgi verdi. Kaymakam Öztürk, de başarılı öğretmeni tebrik ederek başarılı çalışmalarının devamını diledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bozüyük'teki Öğretmen Tuba Özalp'e eTwinning Türkiye Özel Ödülü - Son Dakika
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