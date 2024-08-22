Bozüyük\'ün düşman işgalinden kurtuluşu 102. yıl dönümü kutlamaları

Yerel

Bozüyük Belediyesi, Bozüyük'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde ünlü sanatçı Haluk Levent'i Bozüyüklüler ile buluşturacak.

Bozüyük'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü Bozüyük Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek Haluk Levent konseriyle kutlanacak. Kapalı pazar otoparkında 1 Eylül 2024 Pazar günü akşamı saat 20: 30'da 7'den 70'e on binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşmesi beklenen konser ile kurtuluş coşkusu zirveye çıkacak. Ünlü şarkıcının seslendireceği şarkı, türkü ve marşlara eşlik ederek tek bir ağızdan söyleyecek olan Bozüyüklüler, kurtuluş coşkusunu doyasıya yaşamanın keyfine varacak.

Bozüyük Belediyesi tarafından hazırlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 4 Eylül Kurtuluş Günü etkinlikleri kapsamında 4 Eylül Spor Sahalarında 27-28-29 Ağustos tarihleri arasında Kum Voleybolu ve Sokak Basketbolu Turnuvası yapılacak. 4 Eylül Bozüyük'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünde kurtuluş, gün içerisinde düzenlenen coşkulu törenler ve akşam saatlerinde yapılacak araç konvoyu ile kutlanacak. Etkinlikler kapsamında ayrıca 4-5-6-7 Eylül tarihlerinde Gençlik Kampı düzenlenecek. - BİLECİK