Bozüyük'ün eTwinning Projesi Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
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Bozüyük'ün eTwinning Projesi Başarıyla Tamamlandı

Bozüyük\'ün eTwinning Projesi Başarıyla Tamamlandı
22.06.2026 11:04
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Bozüyük Anaokulu'nun eTwinning projesi, çocukların dil gelişimi ve dijital yetkinliklerini artırdı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bozüyük Anaokulu öğretmeni Sevda Öztürk tarafından okul öncesi eğitimde çocukların dil gelişimini desteklemek ve dijital yetkinliklerini artırmak amacıyla hayata geçirilen uluslararası eTwinning projesi, Türkiye ve İspanya kuruculuğunda başarıyla tamamlandı. Yerli ve yabancı pek çok ortağın katılımıyla yürütülen proje, çocukların erken yaşta dil becerilerini oyun ve teknolojiyle harmanlayarak geliştirmeyi başardı.

Sınırlar dil ile aşılıyor

Türkiye ve İspanya'nın öncülüğünde kurulan proje, okul öncesi dönemdeki çocukların kendilerini ifade etme becerilerini güçlendirmeyi hedeflerken, aynı zamanda farklı kültürleri tanımalarına da imkan sağladı. Proje kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler, sadece sınıf içi çalışmalarla sınırlı kalmayıp dijital platformlara da taşındı.

İş birliği ve teknoloji ön planda

Proje süresince öğretmenler ve öğrenciler, Web 2.0 araçlarını kullanarak çeşitli dijital etkinlikler gerçekleştirdi. Projenin en dikkat çeken yönlerinden biri ise ortak ve iş birlikçi ürünler oldu. Farklı ülkelerdeki öğrencilerin bir araya gelerek (çevrim içi) oluşturduğu hikayeler, ortak şarkılar ve dijital sergiler, projenin kolektif ruhunu yansıttı.

Okul-Aile iş birliği güçlendi

Eğitimin evdeki devamlılığını sağlamak amacıyla projeye aileler de dahil edildi. "Aile Katılımı" çalışmaları sayesinde veliler, çocuklarının dil gelişim süreçlerine aktif destek vererek projenin bir parçası oldular. Sınıf içi uygulamalarla desteklenen bu süreç, çocukların kelime dağarcıklarının zenginleşmesine ve özgüvenlerinin artmasına büyük katkı sundu.

Uluslararası başarı hikayesi

Yerli ve yabancı ortakların yoğun emeğiyle şekillenen proje, eğitimde iyi örneklerin paylaşılması noktasında önemli bir model oluşturdu. Proje ekibi, elde edilen bu başarının yaygınlaştırılması ve diğer eğitim kurumlarına ilham olması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Eğitim, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bozüyük'ün eTwinning Projesi Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika

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