Bozüyük Yatılı Hafızlık Kur'an kursu inşaatı için istişare edildi - Son Dakika
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Bozüyük Yatılı Hafızlık Kur'an kursu inşaatı için istişare edildi

03.03.2022 11:18
Bozüyük Yatılı Hafızlık Kur'an kursu inşaatı için istişare edildi

Bozüyük İlçe Müftülüğü koordinesinde yapımı devam eden Bozüyük Yatılı Hafızlık Kur'an kursu inşaatının tamamlanması amacıyla istişare toplantısı düzenlendi.

Bozüyük İlçe Müftülüğü koordinesinde yapımı devam eden Bozüyük Yatılı Hafızlık Kur'an kursu inşaatının tamamlanması amacıyla istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıda Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, "Kız hafız yetiştirme konusunda Bozüyük ilçemiz, erkek hafız yetiştirme konusunda Bilecik merkez olsun istiyorum" ifadelerine yer verdi.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'nın katılımı ile gerçekleştirilen toplantıya Milletvekili Selim Yağcı, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, İl Müftüsü Ali Erhun, İlçe Müftüsü Muammer Ölmez ve hayırsever iş insanları katıldı. Kur'an eğitiminin önemine değinen Vali Kızılkaya, "Kur'an kursunun inşaatını inceledim. İlçemize katkı sağlayacak ve hafız kızlarımızı yetiştirecek. Toplantıyı tertip eden İl Müftüsü Erhun ile İlçe Müftüsü Ölmez'e teşekkür ediyorum" dedi.

"Hafız yetiştirme konusunda merkez olacak"

Bozüyük'ün hafız yetiştirmede bir merkez haline gelmesini istediğini belirten İl Müftüsü Ali Erhun, "Bozüyük'te 2009'dan beri hafızlık eğitimi verilmektedir. Fakat eğitim verilen alan taleplere tam manasıyla cevap veremiyor. Bu kursu hizmete açmamız bu bakımdan önem arz ediyor. Bu kursun inşası tamamlandığında il genelinde kız hafız yetiştirme konusunda Bozüyük ilçemiz, erkek hafız yetiştirme konusunda ise Bilecik merkez olsun istiyorum. Bu yüzden kursu bir an evvel bitirmeli ve hizmete açmalıyız." ifadelerini kullandı.

"Bir an evvel kursumuzu bitirip hizmete açmalıyız"

Hayırseverlere çağrıda bulunan İlçe Müftüsü Muammer Ölmez ise "Mevcut kız Kur'an kursumuz zor şartlarda hafız yetiştirmeye devam ediyor. 2009 yılından bu zamana kadar 79 hafız yetiştiren kursumuz, ilçemizdeki hafızlık yapmak isteyen kızlarımıza tam manasıyla cevap verememektedir. İnşaat halindeki kursun yapımı gecikti. Bir an evvel kursumuzu bitirip hizmete açmalıyız" diye konuştu.

Bölge yatılı hafızlık kız Kur'an kursu inşaatının tamamlanabilmesi amacıyla koordinasyon ekibinin belirlendiği toplantıda kursun tanıtımı yapılarak kısa süre hizmete açılması noktasında yapılacak çalışmalar istişare edildi. - BİLECİK

Bozüyük Yatılı Hafızlık Kur'an kursu inşaatı için istişare edildi

YORUMLAR
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Hafızlık kursu öğrencileri için hediye kıyafet diktiler Hafızlık kursu öğrencileri için hediye kıyafet diktiler

Milletvekili, Hisarcık, Bilecik, Bozüyük, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bozüyük Yatılı Hafızlık Kur'an kursu inşaatı için istişare edildi - Son Dakika


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