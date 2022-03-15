Bozyazı'da ağıla giren kurtlar 10 küçükbaş hayvanı telef etti - Son Dakika
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Bozyazı'da ağıla giren kurtlar 10 küçükbaş hayvanı telef etti

15.03.2022 13:15
Bozyazı'da ağıla giren kurtlar 10 küçükbaş hayvanı telef etti

Mersin'in Bozyazı ilçesinde ağıla giren kurtlar, 10 keçiyi telef etti.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde ağıla giren kurtlar, 10 keçiyi telef etti.

Edinilen bilgiye göre, havaların soğuması, kar ve fırtınanın oluşması nedeniyle aç kalan kurtlar, Bozyazı ilçesine bağlı Kızılca Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Ali Şimşek'in evinin altında bulunan ağıla girdi. Gece yarısı ağılın penceresinden giren kurtlar, 10 keçiyi telef etti.

Yaklaşık 20-25 bin lira zararı olduğunu söyleyen Ali Şimşek, "Gece çok şiddetli fırtına vardı. Hava çok soğuk ve karanlıktı. Sabah kalkıp aşağı indiğimde evimin az ilerisinde 3 tane hayvanın cansız yattığını gördüm. Ahırın kapısına baktım kapalı. Açıp içeri girince dehşeti gördüm. 3 tane keçi parçalanarak yenmiş, 1 teke ile 3 keçide boğularak telef edilmiş. Tek geçim kaynağım hayvancılık. Mağdur oldum. Allah beterinden korusun" dedi. - MERSİN

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Ali Şimşek, Bozyazı, Mersin, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bozyazı'da ağıla giren kurtlar 10 küçükbaş hayvanı telef etti - Son Dakika


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