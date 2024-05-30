Bozyazı Kaymakamı gazilere ev ziyareti gerçekleştirdi - Son Dakika
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Yerel

Bozyazı Kaymakamı gazilere ev ziyareti gerçekleştirdi

Bozyazı Kaymakamı gazilere ev ziyareti gerçekleştirdi

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, eşi Gül Topsakaloğlu ile birlikte terör gazisi Ahmet Navgasın ve Kıbrıs Gazisi İsmet Toklu'yu evlerinde ziyaret etti. Kaymakam Topsakaloğlu, gazilerin hal ve hatırlarını sordu ve gazilerle bir araya gelmenin önemine vurgu yaptı. Gaziler de ziyaretten memnuniyetlerini dile getirdi.

30.05.2024 13:26
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Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, gazilere ev ziyareti gerçekleştirdi.

Kaymakam Topsakaloğlu, eşi Gül Topsakaloğluile birlikte Kötekler Mahallesi'nde yaşayan terör gazisi Ahmet Navgasın ve Kömürler Mahallesi'nde ikamet eden Kıbrıs Gazisi İsmet Toklu'yu evlerinde ziyaret ederek, onlarla bir araya geldi.

Ev ziyaretlerinde Kaymakam Topsakaloğlu, gazilerin hal ve hatırlarını sordu, samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Gazilerle bir araya gelmenin önemine vurgu yapan Topsakaloğlu, "Tarih boyunca zor şartlara rağmen zaferler elde eden milletimizin, sahip olduğu vatan sevgisi ve istiklal ruhu tüm dünyaya örnek olmuştur. Milletimizin kazandığı büyük zaferlerin temelinde canlarını hiç çekinmeden feda eden şehitlerimiz ile gazilerimiz yer almaktadır" dedi.

Şehit, gazi ve ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını belirten Topsakaloğlu, kapılarının daima açık olduğunu, devletin vermiş olduğu imkanlar doğrultusunda her türlü desteğin sağlanacağını ifade etti.

Gaziler de Kaymakam Topsakaloğlu'nun ziyaretinden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür ettiler.

Topsakaloğlu'na gazileri ziyareti esnasında Kötekler Mahalle Muhtarı Mehmet Toru ve Kömürler Mahalle Muhtarı Tufan Katıran eşlik etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bozyazı Kaymakamı gazilere ev ziyareti gerçekleştirdi - Son Dakika

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