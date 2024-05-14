Bozyazı Kaymakamı, Mahalle Muhtarlarıyla Toplantı Yaptı

Yerel

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, yeni seçilen ve görevlerine devam eden 26 mahalle muhtarıyla toplantı yaptı.

Bozyazı Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantının açılışında konuşan Kaymakam Topsakaloğlu, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası birçok mahalle muhtarlığında değişim yaşandığını belirterek, "Göreve yeni seçilen muhtarlarımıza hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Mahallelerinde güven tazeleyerek yeniden göreve seçilen muhtarlarımıza da başarılar diliyorum. Yeni hizmet dönemimiz ilçemize hayırlı uğurlu olsun. İnanıyorum ki hizmet sürecimiz boyunca uyum içinde ve koordineli bir şekilde çalışarak halkımıza hizmet edeceğiz. Belediye olarak ve diğer resmi kurumlar olarak bizler her zaman sizlerin yanındayız. Yeni hizmet dönemimiz ilçemize hayırlı olsun" dedi.

Muhtarların talep ve önerileri ile çeşitli konuların görüşüldüğü toplantıya, Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Tüzün, İlçe Jandarma Komutan Vekili Mehmet Yıldırım ile daire amirleri de katıldı. - MERSİN