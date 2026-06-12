BŞEÜ'de Gençlik ve Şehir Bilinci Programı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BŞEÜ'de Gençlik ve Şehir Bilinci Programı Düzenlendi

BŞEÜ\'de Gençlik ve Şehir Bilinci Programı Düzenlendi
12.06.2026 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te gençlere yönelik şehir bilinci programında Bilecik Kent Belleği projesi tanıtıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) 'Gençlik ve Şehir Bilinci Geçmişten Geleceğe Buluşma' programı düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bilecik İl Müdürlüğünün ÜNİDES projeleri kapsamında; BŞEÜ Öğrenci Dayanışma Topluluğu ortaklığında 'Gençlik ve Şehir Bilinci Geçmişten Geleceğe Buluşma' programı düzenlendi. Yoğun katılımla düzenlenen etkinlikte, şehrin tarihi ve kültürel mirasını korumayı amaçlayan "Bilecik Kent Belleği" projesinin tanıtımı yapıldı.

BŞEÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilara Uslu'nun moderatörlüğünde düzenlenen etkinlik, Genç Ofis'in de içinde yer aldığı Otağın Türk kültüründeki anlam ve önemine değinilerek başladı. Doç. Dr. Uslu, geçmiş ile gelecek arasında bir köprü vazifesi gören Bilecik Kent Belleği'nin önemini vurgulayarak sözü projenin mimarlarına bıraktı.

Programda, Bilecik Kent Belleği Yayın Kurulu üyeleri Hakkı Aynur, Oğuz Cabar, Ayşin Yardımcı ve Orçun Yangın, projenin ortaya çıkış sürecini, gönüllülük esasına dayalı çalışmalarını ve bellek içerisindeki görevlerini dinleyicilerle paylaştı.

Yayın kurulu adına konuşan Hakkı Aynur, ekibin özverili çalışmalarına dikkat çekerek, Üniversitemiz Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ali Okumuş başta olmak üzere, ellerindeki görsel malzemeleri ve özel arşivleri paylaşarak projeye destek olan tüm Bilecik sevdalılarına teşekkür etti.

Gönüllü bir ekiple yürütülen projenin, şehrin sözlü ve görsel hafızasını web sitesi ile sosyal medya üzerinden gençlere aktarmayı hedeflediği belirtildi. Etkinlik, konuşmacılara katılım belgelerinin takdim edilmesinin ardından sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Gençlik, Bilecik, Kültür, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel BŞEÜ'de Gençlik ve Şehir Bilinci Programı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyarder Elon Musk’ın Orta Doğu’daki şirketleri İran’ın hedef listesinde Milyarder Elon Musk'ın Orta Doğu'daki şirketleri İran'ın hedef listesinde
Kayseri’de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Çalıştığı inşaatta iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti olay kamerada Çalıştığı inşaatta iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti; olay kamerada
Morata’dan görülmemiş öz eleştiri: Kadroda olmayı asla hak etmedim Morata'dan görülmemiş öz eleştiri: Kadroda olmayı asla hak etmedim
Genç kadın, pitbull köpeğinin saldırısına uğradı Genç kadın, pitbull köpeğinin saldırısına uğradı
CHP Genel Merkezi’nde gazeteci ile danışman arasında ’Sarı zarf’ gerginliği CHP Genel Merkezi'nde gazeteci ile danışman arasında 'Sarı zarf' gerginliği

14:51
Dolar dolu kutulardan lüks villaya Silivri Belediyesi’ne yönelik soruşturmada pes dedirten iddialar
Dolar dolu kutulardan lüks villaya! Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturmada pes dedirten iddialar
14:34
Dünya Kupası’nın en iyi 50 futbolcusu açıklandı Listede Türkiye’den 2 yıldız var
Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu açıklandı! Listede Türkiye'den 2 yıldız var
14:09
İBB davasında çıplak arama iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı
İBB davasında çıplak arama iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı
13:42
Özgür Özel’den yeni parti çıkışı Kılıçdaroğlu’nu işaret etti
Özgür Özel'den yeni parti çıkışı! Kılıçdaroğlu'nu işaret etti
13:14
Dervişoğlu’ndan 13 şirkete kayyum atanmasına tepki: Siz kovboy değilsiniz, burası da Teksas değil
Dervişoğlu'ndan 13 şirkete kayyum atanmasına tepki: Siz kovboy değilsiniz, burası da Teksas değil
11:58
Merkez Bankası’ndan kritik ipucu geldi İşte memur ve emeklinin yeni maaşı
Merkez Bankası'ndan kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 15:02:18. #7.13#
SON DAKİKA: BŞEÜ'de Gençlik ve Şehir Bilinci Programı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.