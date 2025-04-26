BŞEÜ\'den Kütüphane Haftası Etkinliği

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Kütüphane Haftası kapsamında, bilgiye erişimi teşvik eden anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirilen programda, okul kütüphanesine 236 adet İslami ve edebi içerikli kitap kazandırıldı.

Gerçekleştirilen kitap dağıtımı programına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazile Ural, Genel Sekreteri Muhammet Büyük ve Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek katıldı. Öğrencilerle bir araya gelen heyet, kitapların sadece bilgi sunmakla kalmadığını aynı zamanda hayal gücünü, düşünme becerilerini ve değer dünyasını geliştiren önemli kaynaklar olduğunu vurguladı. - BİLECİK