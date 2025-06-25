BŞEÜ Dünya Çevre Günü Etkinliğinde Yer Aldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Bilecik Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 'Dünya Çevre Günü' kapsamında düzenlenen etkinliklerde aktif rol aldı.

Pelitözü Gölpark'ta gerçekleştirilen çevre temalı farkındalık etkinliğinde açtığı stantla sürdürülebilirlik vizyonunu ortaya koydu. BŞEÜ, Sıfır Atık Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Uğur Kayiş ile TEMA Kulübü öğrencileri tarafından kurulan bilgilendirme standında, çevre koruma bilincini artırmaya yönelik çeşitli materyaller tanıtıldı. Üniversitenin öğrencileri, etkinlik boyunca ziyaretçilere sıfır atık, geri dönüşüm ve çevre dostu yaşam alışkanlıkları hakkında bilgi verdi.

Etkinlikte ayrıca çocuklara yönelik çeşitli eğitici oyunlar ve aktiviteler düzenlenerek çevre bilincinin erken yaşlarda kazandırılması hedeflendi. Üniversitenin gönüllüleri, doğayla uyumlu yaşam kültürünün yaygınlaştırılmasına katkı sunarak farkındalık çalışmalarında etkin rol üstlendi. - BİLECİK