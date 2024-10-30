BŞEÜ\'nde Sağlık Yönetimi Semineri Düzenlendi

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ), Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü tarafından 'Sağlık Kurumlarında Yönetimsel Süreçler Semineri' düzenlendi.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Erhan Arıkan'ın konuşmacı olarak katıldığı 'Sağlık Kurumlarında Yönetimsel Süreçler Semineri' İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda düzenlendi. Seminerde sağlık kurumlarında yönetimsel süreçlerin, hastaların güvenli ve etkin bir şekilde tedavi edilmesi, sağlık çalışanlarının verimli çalışması ve kurumun sürdürülebilirliği açısından büyük öneme sahip olduğu vurgulandı.

Sağlık kurumlarında planlama, organizasyon, personel yönetimi, kalite yönetimi, risk yönetimi, performans ölçümü, raporlama, hasta güvenliği, maliyet etkinliği, verimlilik, bilgi yönetimi, teknoloji kullanımı, sürekli eğitim, veri analizi, mali sürdürülebilirlik, hizmet kalitesi ve yasal düzenlemelere uyum gibi konular hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Sağlık Yönetimi Bölümü ile Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, öğrencilerin sorularının ardından Öğrenci İşleri Daire Başkanı Sezer Kuyucu tarafından, Başhekimi Dr. Arıkan'a teşekkür belgesi takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - BİLECİK