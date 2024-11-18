BŞEÜ Öğrencileri Yeni Dünya Zirvesi'nde - Son Dakika
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BŞEÜ Öğrencileri Yeni Dünya Zirvesi'nde

BŞEÜ Öğrencileri Yeni Dünya Zirvesi\'nde

BİLECİK Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri, iş ve sanat dünyasıyla buluştu.

18.11.2024 10:54
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) öğrencileri, İstanbul'da İş Sanat ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yeni Dünya Zirvesi'ne katıldı.

İstanbul'da İş Sanat ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yeni Dünya Zirvesi'ne 'Yeni Dünya ile Bir Olmak' isimli etkinliğe BŞEÜ öğretim üyeleri, önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinden oluşan bir ekip katılım sağladılar. Öğrenciler iş ve sanat dünyasının yetkin isimleriyle tanışma, mentörlük alma, kişisel gelişim ve sürdürülebilirlik alanında dünyadaki durumla ve geleceğe yönelik çözümlerle ilgili sunumlarını dinleme fırsatı buldu.

Etkinliğe katılan öğrenciler etkinlik kapsamında dijital sertifika verildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel BŞEÜ Öğrencileri Yeni Dünya Zirvesi'nde - Son Dakika

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