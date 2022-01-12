Bu da keçili horon! Hem kendileri horon tepti hem de keçileri - Son Dakika

Artvin'in Arhavi ilçesi Yolgecen köyünde yaşayan Ayşe Erkan, arkadaşlarıyla birlikte köy meydanında eğlenmek amaçlı horon oynamaya başladı.

KEÇİLERİ DE HORONA ALDILAR

Ayşe Erkan'a ait üç keçi sahibinin yanına gidince, Erkan keçilerden birinin ayaklarından tutarak horona dahil etti. Diğer iki keçi ise halkada bulunan diğer kişiler tarafından horona eklendi.

EĞLENCELİ ANLAR KAMERADA

'Herkes horona', 'dik oyna' komutları eşliğinde keçilerle doyasıya eğlenen vatandaşların görüntüleri, çevrede bulunanlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile kaydedildi. Hemşin müziği eşliğinde horon oynayan keçilerin görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü.