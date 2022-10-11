Bu hastalıkta erken tanı önemli - Son Dakika
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Bu hastalıkta erken tanı önemli

11.10.2022 13:53

Bu hastalıkta erken tanı önemli Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr.

Bu hastalıkta erken tanı önemli

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Şahin, yaşa ve cinsiyete göre romatizmal hastalıkların görülme sıklığının da değişebildiğini belirtti

SİVAS - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Şahin, yaşa ve cinsiyete göre romatizmal hastalıkların görülme sıklığının da değişebildiğini belirtti.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Şahin 12 Ekim Dünya Artrit Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Şahin, "12 Ekim Dünya Artrit Günü 1996'dan itibaren tüm Dünya'da romatizma ve kas-iskelet sistemi hastalıkları hakkındaki farkındalığı arttırmak amacıyla kutlanmaktadır. Artrit eklem iltihabına verilen isimdir. Eklemlerde iltihap sonucunda ağrı, şişlik, kızarıklık ve hareket kısıtlılığı gelişir. Günümüzde birçok romatizmal hastalık tanımlanmış olup, bunların tanı ve tedavisinde yol alınmıştır. Özellikle iltihabın eşlik ettiği romatizmal hastalıkların çoğunda kas-iskelet sistemi etkilenmektedir. Vücudu oluşturan kemikleri birbirine bağlayan eklem (mafsal) bölgeleri, hareketlerde ve normal pozisyonun (postürün) korunmasında önemli rol oynamaktadır. Pek çok romatizmal hastalığın, ilk gözlenen ve en önemli belirtilerinden biri de eklem bölgelerinde oluşan iltihap yani "artrit"tir" dedi.

"Tanının erken konması önemli"

Prof. Dr. Şahin, Artrit bulgusundan yola çıkarak romatizmal hastalıkların tanısının erken konması, dolayısıyla tedaviye bir an önce başlanılması hastalığın seyri ve oluşabilecek sakatlık, iş gücü kaybı açısından çok önemli olduğunu ifade ederek, " Eklem iltihabı, yani artrit romatizmal hastalıklar dışında bazen başka nedenlerle de ortaya çıkabilmektedir. İşte bunların da ayırt edilmesi ve ilişkili durumların tedavilerinin planlanması önemlidir. Bölgemizde Ailesel Akdeniz Ateşi (AAA, FMF), romatoid artrit, ankilozan spondilit (omurga romatizması), psöriatik artrit (sedef romatizması), Behçet hastalığı, SLE (Lupus), Sjögren sendromu gibi iltihaplı romatizmal hastalıkları sıklıkla görmekteyiz. Yaşa ve cinsiyete göre bu romatizmal hastalıkların görülme sıklığı da değişebilmektedir. Bazen de genetik olarak aileden, atadan ırsi olarak bazı romatizmal hastalıklar belirli oranlarda geçebilmektedir" diye konuştu.

"En önemli nokta eklemde oluşan enfeksiyonun ayırt edilmesidir"

En önemli nokta eklemde oluşan enfeksiyonun ayırt edilmesidir diyen Şahin, " Bunun için günümüzde eklem ultrasonografisi ve girişimsel diğer birçok yöntemle, biz romatologlar artık çok rahatlıkla tanı koyabilmekteyiz. Eklemden alınacak sıvı veya parça örneği tanı koymakta öne çıkmaktadır. Bunlar sayesinde hastanın tanı alması ve tedavisine erken başlanması hız kazanmaktadır. Romatizmal hastalıklarda artritin yeri çok önemli olup, "12 Ekim Dünya Artrit Gününün amacı tamda bu noktaya dikkat çekmek ve bu konuda hem toplum bazında hem de sağlık camiasında farkındalık oluşturmaktır" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bu hastalıkta erken tanı önemli - Son Dakika

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