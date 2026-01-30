Bu kıraathanede çay 5 lira, muhabbet sınırsız

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un Zafer Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda hayata geçirdiği Millet Kıraathanesi, uygun fiyatları ve otantik yapısıyla her yaştan vatandaşın buluşma noktası haline geldi.

Eski kıraathane kültürünü yaşatan Millet Kıraathanesi'nde vatandaşlar soba başında sohbet edip, gündeme dair fikir alışverişinde bulunuyor. Samimi atmosferiyle dikkat çeken kıraathanede çay ve oraletin 5 liradan satılması da büyük memnuniyet oluşturuyor. Gençlerden emeklilere kadar geniş bir kesimin tercih ettiği tesis, Esenyurt'ta vatandaşların yeni buluşma noktası oldu.

Vatandaşlar, daha önce özel işletme olan alanda fiyatların oldukça yüksek olduğunu, belediyenin projeyi hayata geçirmesiyle herkesin rahatça vakit geçirebildiği bir alan oluştuğunu ifade ettiler. Kıraathanenin yanında açılan kütüphane ve kitap kafe de bölge halkından tam not aldı. Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un ilçe genelinde yaptığı çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren İrfan Miroğlu, "Başkan Vekili Can Aksoy göreve geldiğinden beri yapılan çalışmaları çok beğeniyorum. Sadece ben değil bu mahallede kiminle konuşsam memnun. Eskiden burada bir işletme vardı, çay 25 liraydı, şimdi 5 lira. Kahveler dışarıda 200 250 lirayken, burada 45 lira. 20 yıldır Esenyurt'tayım, burada hiç tanımadığım insanlarla tanıştım. İnsanlar kaynaşıyor. Mekan da çok sıcak ve samimi. Belediye Başkan Vekilimiz Can Bey'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Tüm belediyeler bu çalışmaları örnek almalı"

Kemal Delibalta adlı vatandaş ise, Millet Kıraathanesi'nin örnek bir proje olduğunu belirterek, "25 senedir Esenyurt'ta yaşıyorum. Belediye Başkan Vekilimiz Can Aksoy'u takdir etmek lazım. 1 yılda her şeyi yaptı. Ben çalışmalarını çok beğeniyorum. Allah uzun ömür versin kendisine. Burası da çok güzel olmuş. Buranın böyle halka açık ve uygun fiyatlı olması çok güzel. Emekliler, gençler, herkes memnun. Keşke tüm belediyeler bu çalışmaları örnek alsa ve böyle projeleri hayata geçirse" dedi.

"Mekan güzel, fiyatlar çok uygun"

Gençlerin de yoğun ilgi gösterdiği mekan hakkında konuşan Umut Efe, "Fiyatlar çok uygun, ortam güzel. İnsanlar burada rahatça sohbet edebiliyor. Konumu da çok iyi. Gençlerin ve yaşlıların bir araya gelebileceği güzel bir alan olmuş" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL