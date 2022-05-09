Bu proje sosyal medya bağımlılığına dikkat çekiyor - Son Dakika
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Bu proje sosyal medya bağımlılığına dikkat çekiyor

09.05.2022 09:35
Bu proje sosyal medya bağımlılığına dikkat çekiyor

Oltu Nenehatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin de yer aldığı 'İnternetin Ağına Düşme' eTwinning projesiyle öğrencilerde sosyal medya bağımlılığına dikkat çekiliyor.

Oltu Nenehatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin de yer aldığı 'İnternetin Ağına Düşme' eTwinning projesiyle öğrencilerde sosyal medya bağımlılığına dikkat çekiliyor.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden 6 okul, 6 öğretmen ve 40 öğrenci ile yürütülen 'İnternetin Ağına Düşme' eTwinning projesine İlçemizden Oltu Nenehatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de katılımı ile projeye destek sağlıyor.

Düzenlenen proje ile öğrencilerde sosyal medya bağımlılığı kavramına dair farkındalık oluşturmak, öğrencilerin teknolojiyi eğitsel açıdan doğru kullanabilmeleri için farklı Web 2.0 araçlarını öğrenmelerini sağlamayı amaçlanıyor. Ayrıca Web 2.0 araçları yardımıyla okul dışında etkili öğrenmeyi desteklemek, ekran bağımlılığını azaltmak, öğrencileri sosyal, kültürel, sanatsal faaliyetlere yöneltmek, teknolojiyi verimli kullanmalarını sağlayarak kalan vakitlerini planlı ve aktif şekilde geçirmelerini sağlamak hedefleniyor.

Öğrencilerin wordart (kelime bulutu), afiş, slogan, akrostiş şiir, puzzle (yapboz), broşür ve kamu spotu videosu çalışmalarıyla oldukça başarılı ve faydalı faaliyetler gerçekleştirdiği projede ayrıca webinarlar vasıtasıyla Web 2.0 araçları (kahoot, storyjumper, wordart, padlet, phet, canva) tanıtıldı ve derslerde uygulanması sağlandı. Projenin hedefleri doğrultusunda öğrencilerin sosyal medya bağımlılığı ve internette geçirilen sürenin daha verimli olması için neler yapılması gerektiği üzerinde duruldu. Proje sonunda katılım sağlayan öğrencilere katılım sertifikası verildi.

Proje yürütücüsü Biyoloji Öğretmeni Ülkü Kıvanç proje çalışmalarının ve sonuçlarının oldukça verimli olduğunu ve öğrencilerde sosyal medya bağımlılığı ile ilgili farkındalık oluşturulduğunu söyledi. - ERZURUM

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Anadolu Lisesi, Türkiye, Medya, Oltu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bu proje sosyal medya bağımlılığına dikkat çekiyor - Son Dakika


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