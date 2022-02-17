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Bu saçların günlük kirası 200 lira - Son Dakika

Bu saçların günlük kirası 200 lira

17.02.2022 13:45
Bu saçların günlük kirası 200 lira

Özel günlerde kiralık saç uygulaması yaygınlaşırken, gerçek saçtan yapılan çıt çıtların günlük 200 liradan başlayan fiyatı dudak uçuklatıyor.

Özel günlerde kiralık saç uygulaması yaygınlaşırken, gerçek saçtan yapılan çıt çıtların günlük 200 liradan başlayan fiyatı dudak uçuklatıyor.

Kozmetik amaçlı kullanılan peruk ve kaynak saçlarda, kısa süreli kullanım ve özel günler için tercih edildiği için kiralama yolu ön plana çıkıyor. Kiralık peruklar hijyen açısından sorun oluştursa da kaynak saçlara ilgi oldukça büyük. Kiralama bedeli ve kaporasıyla oldukça dikkat çeken kaynak saçlar, neredeyse bir günlük kiralık araba fiyatına müşteri buluyor.

"İnsanlar kiralıyor, ama geri getirmiyor"

Eskişehir'de perukçuluk yapan Nesrin Türkan, müşterilerin kiralık saç uygulamasını tercih ettiğini, fakat saçlar geri gelmediğinden bin liralık bir kapora aldıklarını anlattı. Uzun yıllardır kuaförlük ve perukçuluk yapan Nesrin Türkan, kaynak saç çeşitlerinden bahsetti. Kaynak saç çeşitlerinin kiralama işleminde kullanıldığından bahseden Türkan, kiralayan müşterilerin geri gelmediği için yüksek kapora bedeli aldıklarını anlattı. Türkan sözlerine şöyle devam etti:

"Uzun yıllardır peruk işiyle uğraşıyorum, yan tarafta da kuaför dükkanım var. Peruk satışlarının yanında kaynak saçlarda kiralama işi de yapıyoruz. Kaynak saç dediğimiz, çıt çıtlı gerçek saçlar, boncuklu ve mikro kaynak gibi birçok çeşidi var. Gerçek saç çıt çıtlarını kadınlar genelde saçlarını uzatmak, dolgunlaştırmak, gürleştirmek için kullanıyorlar. Düğün, kına gibi özel günlerde daha çok tercih ediliyorlar. Kısa süre kullandıkları için satın almak yerine kiralamak daha mantıklı geliyor müşterilere. Saça uygulanan her türlü işlem bunlara da uygulanabilir. Gündüz takılır akşam çıkartılır, gündeliktir. Bu ürünler gerçek saçtan yapıldığı için satın alındığı zaman 4-5 yıl kullanılabilir. Kiralık saçın günlüğü 200 liradan başlıyor ve yanında bin lira kapora alıyoruz. Kaporanın yüksek olmasının sebebi, bu saçlar gitti mi bir daha gelmiyor. Daha önce çok saç gitti böyle, insanlar kiralıyor geri getirmiyor. Yeni yeni tekrar topluyoruz şimdi."

"Peruk gruplarımız genelde tedavi ve kozmetik amaçla tercih ediliyor"

Pandemiden önce peruklarda da kiralama yaptıklarını söyleyen Türkan, "Peruk gruplarımız genelde tedavi ve kozmetik amaçla tercih ediliyor. Tedavi amaçlı, daha çok kemoterapi gören hastalar tercih ediyor. Daha önceden perukları da kiralıyorduk fakat şu an böyle bir şey söz konusu değil. Hem pandemiden hem de sağlık ve hijyen açısından sıkıntı oluşturuyor. Peruklarda mesela şöyle renkli ve süslü modellerimiz var. Bunları kozmetik amaçlı tiyatro oyuncuları ve animatörler kiralamak istiyor, fakat dediğim gibi artık peruklarda böyle bir şey yapamıyoruz. Kiralama yaptığımız zamanlarda peruklara da çok fazla ilgi oluyordu. Şimdi kaynak saçlara da çok ilgi var" dedi. - ESKİŞEHİR

Bu saçların günlük kirası 200 lira
Bu saçların günlük kirası 200 lira
Bu saçların günlük kirası 200 lira
Bu saçların günlük kirası 200 lira

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Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bu saçların günlük kirası 200 lira - Son Dakika


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