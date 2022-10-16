Medicana Bursa Hastanesi ve Bursa Kanserle Savaş Derneği tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen proje çerçevesinde kadınlar, basketbol karşılaşmasında meme kanserine dikkat çekmek için bir araya geldi. Kadınlar, kansere dikkat çeken tişörtleriyle tribünde hem maçı izledi hem de 'Kontrol sende' dövizleriyle dikkat kansere dikkat çekmek istedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Yerel › Bu sefer kadınlar için tribündeler - Son Dakika

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