Bu şenlik Darıcalı çocukların yüzünü güldürüyor - Son Dakika
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Bu şenlik Darıcalı çocukların yüzünü güldürüyor

29.06.2022 13:09
Bu şenlik Darıcalı çocukların yüzünü güldürüyor

Darıca Belediyesi'nin eğlenceyi mahallelerde çocukların ayağına götürmek için düzenlediği "Mahallemde Şenlik Var" etkinliği devam ediyor.

Darıca Belediyesi'nin eğlenceyi mahallelerde çocukların ayağına götürmek için düzenlediği "Mahallemde Şenlik Var" etkinliği devam ediyor.

Darıca'da okulların kapanmasıyla birlikte yaz tatiline giren çocukların eğlenceli anlar geçirmesi için her mahallede düzenlenen ve büyük ilgi gören "Mahallemde Şenlik Var" etkinliği devam ediyor. Darıca Belediyesi İskoliye Sanat Akademisi'nde eğitim veren uzman eğitmenlerin sahnelediği çocuk tiyatroları ve çeşitli gösteriler ile vatandaşlar çocuklarıyla birlikte eğlenceli bir yaz geçiriyor.

"Çocuklarımızın yüzündeki tebessümü görmek bizleri de mutlu ediyor"

Darıca'da çocukların dolu dolu bir yaz tatili geçirmesini istediklerini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Çocuklarımız bir yıl boyunca okullarına gidip derslerini çalıştılar. Yaz tatilini hak ettiler. Bizler de her zaman olduğu gibi onların en büyük destekçileri olmaya devam ediyoruz. Mahallemde Şenlik Var adı altında çocuklarımıza yönelik eğlenceli bir program hazırladık. Vatandaşlarımızın yaz tatillerini aileleri ve çocuklarıyla daha güzel geçirmelerine katkı sunmak için İskoliye Sanat Akademisi bünyesinde eğitim veren uzman kadromuzla mahallelere konuk olarak çocuklarımızla buluşuyoruz. Amacımız ailelerimiz ve çocuklarımıza eğlenceli anlar yaşatmak. Çocuklarımızın yüzündeki tebessümü görmek bizleri de mutlu ediyor. Onlar her şeyin en güzelini hak ediyor" diye konuştu. - KOCAELİ

YORUMLAR
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Çocuklar yaz dönemini, anneleriyle birlikte KO-MEK'te geçirecek Çocuklar yaz dönemini, anneleriyle birlikte KO-MEK'te geçirecek Birbirinden etkilenen iki komşu 5 çocuğun koruyucu ailesi oldu Birbirinden etkilenen iki komşu 5 çocuğun koruyucu ailesi oldu
Kaynak: İHA

Çocuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bu şenlik Darıcalı çocukların yüzünü güldürüyor - Son Dakika

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