BUBFA öğrencileri Gastrobahçe'de ekim yapıp ürünleri BUBYO Otel kahvaltısına sundu - Son Dakika
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BUBFA öğrencileri Gastrobahçe'de ekim yapıp ürünleri BUBYO Otel kahvaltısına sundu

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BUBFA öğrencileri Gastrobahçe\'de ekim yapıp ürünleri BUBYO Otel kahvaltısına sundu
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BUBFA gastronomi ve turizm öğrencileri Gastrobahçe'de bahçe düzenlemesi ve ekim yaptı; marul, turp, maydanoz, roka ve ıspanak toprakla buluştu. Yetiştirilen ürünler BUBYO Otel'in açık büfe kahvaltısında sunulurken öğrenciler üretim sürecinde deneyim kazanıyor.

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) gastronomi ve turizm öğrencileri, Dekan Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban ile birlikte Gastrobahçe'de bahçe düzenleme ve ekim çalışmalarına katıldı. Bahçeye marul, turp, maydanoz, roka ve ıspanak ekildi. Gastrobahçe'de üretimin farklı aşamalarında görev alan öğrenciler, yetiştirdikleri ürünlerin BUBYO Otel'in açık büfe kahvaltısında değerlendirilmesiyle emeklerinin karşılığını görme fırsatı buluyor.

Bahçedeki çalışmalar, öğrencilerin mesleki eğitimlerine uygulama deneyimi kazandırıyor. Dekan Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, çalışmalara ilişkin, "Gastrobahçe ile öğrencilerimizin üretim sürecine doğrudan katılmalarını, toprağa ve emeğe değer vererek mesleki deneyim kazanmalarını önemsiyoruz. Öğrencilerimizin yetiştirilmesine katkı sunduğu ürünlerin BUBYO Otel'in kahvaltı sofralarında misafirlerimize sunulması, eğitim ile uygulama arasındaki bağı güçlendiriyor. Birlikte üreten ve ürettiğini hizmete dönüştüren öğrencilerimizle Gastrobahçe'yi geliştirmeye devam edeceğiz." dedi. Bahçede yetiştirilen ürünler BUBYO Otel misafirlerinin kahvaltı sofralarında yerini alırken, Gastrobahçe'de yeni ekimler ve bakım çalışmalarıyla üretim sürüyor.

Kaynak: İHA
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