Buca Belediyesi\'nden Sokak Hayvanı Ölümüne İlişkin Açıklama

(İZMİR) - Buca Belediyesi, bugün sabah saatlerinde belediyeye ait bir çöp toplama aracının bir sokak hayvanının ölümüne sebep olduğu kazaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Yaşanan talihsiz kazanın ardından aracın şoförü ve temizlik personelimiz uygulanması gereken yasal prosedüre paniğe kapılarak uymamıştır. Yaşanan bu kaza ve sonrasında ihmali olan personelimiz hakkında gerekli idari ve yasal süreçleri başlatacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Buca Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, belediyeye ait bir çöp toplama aracının bugün sabah saatlerinde yaptığı kaza sonucu, bir sokak hayvanının ölümüne neden olduğu belirtildi. Kazanın ardından gerekli yasal prosedüre uymayan personel hakkında idari ve yasal süreçlerin başlatılacağı duyuruldu. Belediyeden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"19 Mayıs 2024 tarihinde saat 09.00 sıralarında Yaylacık Mahallesi'nde Belediye'mize ait çöp toplama aracı, görevli olduğu bölgede çöp konteynerini boşalttıktan sonra harekete geçtiği esnada maalesef kötü bir kaza yaşanmıştır. Bir sokak hayvanı araç yaklaşık 10 kilometre hızla giderken şoförün görüş açısı dışında aracın altına girmiş ve o sırada maalesef can dostumuz yaşamını yitirmiştir. Yaşanan talihsiz kazanın ardından aracın şoförü ve temizlik personelimiz uygulanması gereken yasal prosedüre paniğe kapılarak uymamıştır. Bu durumu kabul edilemez olarak değerlendiriyoruz. Yaşanan bu kaza ve sonrasında ihmali olan personelimiz hakkında gerekli idari ve yasal süreçleri başlatacağımızı, ayrıca bu konuda tüm personelimiz için gerekli eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına da hız vereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Bucamızın her noktasında tüm can dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğimizi de bir kez daha anımsatıyoruz."

