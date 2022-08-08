Buca'da üreticinin ilk hasat coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi

Buca'da üreticinin ilk hasat coşkusu

08.08.2022 12:36
Buca'da üreticinin ilk hasat coşkusu

Buca Belediyesi, vatandaşları üretime teşvik etmek için başlattığı fide dağıtımı kampanyasının meyvelerini aldı.

Buca Belediyesi, vatandaşları üretime teşvik etmek için başlattığı fide dağıtımı kampanyasının meyvelerini aldı. Dağıtılan fidelerle kendi tarlasında üretim yapan çiftçiler, ilk hasat coşkusunu yaşadı.

Korona virüsü pandemisi sırasında, ilçe halkına sağlıklı ve ulaşılabilir gıda için örnek olmak adına harekete geçen ve köyler bölgesindeki tarlalarını üretime kazandıran Buca Belediyesi, ilçe halkını tarıma yönlendirmek için başlattığı fide dağıtım projesinde hedefine ulaştı. Belediye bünyesindeki Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün organizasyonunda dağıtımını gerçekleştirilen fidelerle tarımsal üretime başlayan yurttaşlar kendi tarlalarını kurarken, satışını da köy pazarlarında yapacak. Tarımsal üretimi özendirmek için başta gençler ve kadın girişimciler olmak üzere tüm Bucalılarda farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, boş kalmayan her tarlanın, üretime katılan her Bucalının kendilerini mutlu ettiğini vurguladı.

Belediyenin dağıttığı fidelerle üretime başlayan ve Karacaağaç Mahallesi'ndeki yerel üreticilerden biri olan Mesude Atagün (58), ilk hasadını gerçekleştirdi. Mutluluğunu ifade eden Atagün, "Bu sene zamlardan, pahalılıktan fide tohum alamadık. Sağ olsun Buca Belediye Başkanımız bize fide gönderdi çok güzel çok memnunum. Çok teşekkür ederim kendisine. Fideler çok verimli çıktı hepsini topluyorum, üretici pazarlarına ve köy pazarlarına çıkıyorum. Kazancımı sağlıyorum. Çok teşekkür ederim" diye konuştu. - İZMİR

YORUMLAR
500
Biden, Kovid-19 testinin ikinci gün de negatif gelmesiyle karantinadan çıktı Biden, Kovid-19 testinin ikinci gün de negatif gelmesiyle karantinadan çıktı
Kaynak: İHA

Buca Belediyesi, Koronavirüs, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Buca'da üreticinin ilk hasat coşkusu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:14 Denizde boğulan ağabeyini alnından öptükten sonra ceset torbasına kendi elleriyle koydu
12:02 Futbol maçında ilgi çeken mücadele! İki futbolcu topu kapmak için adeta güreş tuttu
11:46 Devlet Bahçeli, Uludere'ye giden Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki gösterdi: Terör örgütünün kirli üslubunu seslendirmiştir
11:32 Galatasaray, aradığı 10 numarayı İngiltere'de buldu! West Ham United forması giyen Vlasic'in transferi için gaza basıldı
11:20 Yerli otomobil TOGG'un ilk prototip bataryası Gebze'deki Batarya Geliştirme Merkezi'nde üretildi
11:20 Çavuşoğlu, AB'ye Türkiye'nin gayretiyle çözüme kavuşan tahıl krizi üzerinden mesaj verdi: Türkiye, Avrupa'dır ve Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var
11:42 Ayçiçeği üreten çiftçiler taban fiyatına tepki gösterdi: Tırtıl zayiatımız çok, 16 TL'nin altında olmamalı
10:52 İsrail bombardımanında yaralanan Filistinli küçük kız: İsrail devlet bile değil onlar sadece çocuk katili
10:49 Dolar/TL kuru haftanın ilk iş günü 17,96 seviyesinde
10:49 MasterChef'in jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun giydiği kıyafetler sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 12:36:27. #1.11#
SON DAKİKA: Buca'da üreticinin ilk hasat coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement