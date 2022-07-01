Buca'da Okul Öncesi Eğitim Almayan Çocuk Kalmayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Buca'da Okul Öncesi Eğitim Almayan Çocuk Kalmayacak

01.07.2022 13:20

Buca Belediyesi'nin maddi olanakları sınırlı ailelerin çocuklarının okul öncesi eğitimden uzak kalmaması için hayata geçirdiği 6 yarı zamanlı eğitim merkezinden geçen dönem toplam 350 çocuk yararlandı.

Buca Belediyesi'nin maddi olanakları sınırlı ailelerin çocuklarının okul öncesi eğitimden uzak kalmaması için hayata geçirdiği 6 yarı zamanlı eğitim merkezinden geçen dönem toplam 350 çocuk yararlandı.

Buca Belediyesi, Şirinyer, Gediz, Ufuk, Kozağaç, Bucakoop ve Yenigün semtlerinde hizmet veren yarı zamanlı eğitim merkezleri geçen dönemde 350 çocuğa ulaştı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde çalışma yürüten merkezler, profesyonel yönetici ve öğretmen kadrosu ile hafta içi beş gün, 3.5 saat boyunca, çocukların sosyal, bilişsel ve fiziki gelişimi için hizmet veriyor.

EBEVEYNLERE DE MADDİ VE MANEVİ DESTEK

Ailesinin geliri 5 bin TL'nin altında olan 4-6 yaş arası çocukların devam ettiği yarı zamanlı eğitim merkezleri, eğitimde fırsat eşitliğinin temeli sayılan okul öncesi eğitimi her çocuk için ulaşılabilir kılarken, ailelere de maddi destek sağlamış oluyor.

Öte yandan, başta anneler olmak üzere ebeveynlere de kendi sosyal hayatları için zaman yaratan merkezler, eylül ayı başında 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı için yeni kayıtlarını almaya başlayacak.

YORUMLAR
500
Kaynak: ANKA

Buca Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Buca'da Okul Öncesi Eğitim Almayan Çocuk Kalmayacak - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
13:20 Cenk Tosun Beşiktaş'ta! Tecrübeli golcüyle 1+1 yıllık anlaşma sağlandı
13:18 Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'ya mesajı verdi: Her şey onların kucağında, elimizde kapı gibi belgeler var, gereğini yaparız
13:13 Milli futbolcu Okay Yokuşlu, Celta Vigo ile olan sözleşmesini feshetti
13:08 Erdoğan'dan asgari ücret zammı hakkında açıklama: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz var
13:04 İki kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına karışan Karabük Valisi Fuat Gürel'in oğlu cezaevine gönderildi
13:01 Erdoğan'dan idam açıklaması: Parlamentonun böyle bir karar alması halinde ben böyle bir kararı onaylarım
11:57 Üvey babalarından şiddet gören 9 ve 10 yaşlarındaki iki kardeş evden kaçarak yolcu otobüsüne saklandı! Durumu fark eden muavin polislere haber verdi
11:38 Galatasaray kasasını rekor bedelle dolduracak! Kuveyt Devlet Fonu, sarı kırmızılılara 5 yıl için 80 milyon dolar ödeyecek
11:27 Üst üste beş gündür düşüş eğilimine giren altının ons fiyatı 1.800 dolar seviyesinin altına geriledi
11:23 ABD'de cinsel İlişkiye girdiği gencin eski öğrencisi olduğunu fark eden öğretmen şoka uğradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 13:28:29. #1.11#
SON DAKİKA: Buca'da Okul Öncesi Eğitim Almayan Çocuk Kalmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement