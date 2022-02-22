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Buca'nın bilim üssü Dubai'de - Son Dakika

Buca'nın bilim üssü Dubai'de

22.02.2022 11:42
Buca'nın bilim üssü Dubai'de

Buca Bilim ve Sanat Merkezi, Dubai'de 29 ülkeden 175 projenin yarıştığı Milset Expo Sciences Asia Bilim Fuarı'nda Türkiye'yi temsil ediyor.

Buca Bilim ve Sanat Merkezi, Dubai'de 29 ülkeden 175 projenin yarıştığı Milset Expo Sciences Asia Bilim Fuarı'nda Türkiye'yi temsil ediyor. Genç bilim insanları, 26 Şubat Cumartesi günü sona erecek fuardan dereceyle dönmeyi hedefliyor.

Buca Belediyesi tarafından kurulan Buca Bilim ve Sanat Merkezi, kısa sürede uluslararası alanda aldığı ödüllere kentin adını dünyaya duyurdu. Merkezin başarılı öğrenci ve öğretmenleri, 20-26 Şubat tarihlerinde Dubai'de düzenlenen Milset Expo Sciences Asia Bilim Fuarı'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Toplam 29 ülkeden 175 proje ve 450 katılımcının yarıştığı fuara "Çevre ve Mühendislik" kategorisinde katılan Buca Bilim ve Sanat Merkezi, "Patlama ve Darbelere Karşı Çevre Dostu Koruma Malzemelerinin Geliştirilmesi" adlı projesini sergiliyor.

Ayrıca, merkezin geçtiğimiz kasım ayında ikinci kez düzenlediği Buca IMSEF (International Music, Science, Energy, Engineering Fair) Bilim ve Sanat Fuarı'nda Dubai'deki organizasyona katılma hakkı kazanan İzmir Amerikan Lisesi ve Tokat Yılmaz Kayalar Fen Lisesi öğrenci ve öğretmenleri de Buca Bilim ve Sanat Merkezi ekibiyle beraber "Fizik –Astronomi" ve "Nesnelerin İnterneti" kategorilerindeki projelerinin sunumunu yapıyor. - İZMİR

Buca'nın bilim üssü Dubai'de
Buca'nın bilim üssü Dubai'de

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Bilim Fuarı, Cumartesi, Türkiye, Dubai, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Buca'nın bilim üssü Dubai'de - Son Dakika


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