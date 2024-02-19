Buca Onat Tüneli\'nde Zeytin Ağaçları Koruma Altına Alındı

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İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından aralıksız sürdürülen Buca Onat Tüneli çalışmaları kapsamında yol üzerinde yer alan zeytin ağaçları, resmi kurumlardan alınan iznin ardından koruma altına alındı. Büyükşehir ekipleri tarafından budanarak belediye fidanlığına taşınacak ağaçlar, rehabilite edildikten sonra yeniden İzmir'in yeşil alanlarında toprakla buluşacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Buca ile Bornova'yı kesintisiz birbirine bağlayacak Buca Onat Tüneli çalışmaları kapsamında kamulaştırılma yapılan alandaki zeytin ağaçları sökülerek koruma altına alınıyor. Tünelin Bornova Altındağ çıkışı ile otogar viyadük bağlantı yolu arasında kalan alanda yapılacak açık kavşak ve yol güzergahında imalata engel olan zeytin ağaçlarının taşınması için ilgili resmi kurumlardan alınan görüş ve izinlerin ardından çalışma başlatıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü'nde görevli Peyzaj Yüksek Mimarı Delay Kahraman Calmaz, şunları söyledi:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Buca Onat Tüneli'nin Altındağ çıkışında bulunan yol yapım çalışmalarının gövdesinde yer alan zeytin ağaçlarının taşıma işlemi için ilgili resmi kurumların oluşturduğu komisyondan görüş ve izinler alındı. Yol gövdesinde bulunan yaklaşık 45 zeytin ağacı tekniğine uygun bir şekilde budanarak nakilleri gerçekleştiriliyor. Ağaçlarda şu an söküm olacağı için bir budama çalışması başlattık. Mevcut haliyle söküm yapılamadığı için tepelerinden, yanlarından uygun bir şekilde budama yapılıp nakledilmeye hazır bir biçime getiriyoruz. Ardından budanan yerlerine, olası hastalıklara engel olabilmek için aşı macunuyla işlem yapılacak. Yapılan işlemin ardından zeytinlerin güvenli bir şekilde taşımasını sağlayacağız. Nakledilen zeytin ağaçlarımızı fidanlıklarımıza aktararak rehabilite edeceğiz. Rehabilitasyonu tamamlanan ağaçlarımızı yine sorumluluğumuzda olan yeşil alanlarda değerlendireceğiz."

Konak Tüneli'nden başlayan ve otogar viyadüklerinde son bulan transit 7,1 kilometrelik yolun en önemli etaplarından 2,5 kilometrelik Buca Onat Tüneli sayesinde Buca-Bornova rotası başta olmak üzere Yeşildere Caddesi'ne alternatif oluşturularak bölgedeki trafik yoğunluğu azaltılacak. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tünelin içinde çalışırken tünelin giriş ve çıkışında yer alan kavşak, yol ve sanat yapılarını da bir yandan düzenliyor. Tünelin girişinde bulunan köprünün zemini fore kazık çakılarak güçlendirildi. Zemin güçlendirme çalışmalarının ardından toprakarme imalatı için çalışmalar başlatıldı. Tünel çıkışında yer alan üst geçidin zemin iyileştirmesi tamamlanarak temelinin yapımına başlandı.