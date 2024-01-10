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Bucak'ta ev yangınında 92 yaşındaki kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bucak'ta ev yangınında 92 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Burdur'un Bucak ilçesinde bir evde çıkan yangında 92 yaşındaki Ayşe Aldemir hayatını kaybetti. Yangın sonucunda evde göçük meydana geldi ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

10.01.2024 - 11:42,  Güncelleme: 11:43
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MUHAMMET FATİH BAŞCI

Burdur'un Bucak ilçesinde evinde yangın çıkan 92 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kızılseki köyünde dün bir evde yangın çıktı. Yangında hasar alan taş yapılı evde göçük meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken enkaz altında evde yalnız yaşayan 92 yaşındaki Ayşe Aldemir'in cansız bedenine ulaşıldı.

Yaşlı kadının cenazesi morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bucak\'ta ev yangınında 92 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Bucak'ta ev yangınında 92 yaşındaki kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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