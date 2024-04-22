Buharkent Belediye Başkanı Çocuklara Koltuğunu Devretti

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Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu çocuklara devrederken, minik başkanların ilk talimatları çocuk oyun parklarının büyütülmesi ve bakımlarının yapılması oldu.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla belediye başkanlığı koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Yağmur Sümeyra Aydın ve Emin Daşan'a devretti. İstiklal İlkokulu öğrencilerini makamında ağırlayan Başkan Erol, çocuklara ilçede yürütülen hizmetler hakkında bilgi verirken, başkanlık koltuğuna oturan çocuklar, park düzenlemesinin yapılmasını ve sosyal kültürel etkinliklerin arıtılmasını talep etti. Başkan olarak koltuğa geçen miniklerin ise ilk talimatları çocuk oyun parklarının büyütülmesi ve bakımlarının yapılması oldu.

"Kapalı oyun alanları yapılabilir"

Başkanlık koltuğuna oturan 4. sınıf öğrencisi Yağmur Sümeyra Aydın'ın ilk talimatı ise çocuk parklarının büyütülmesi olurken, Aydın; "Çocuk parkları yetersiz kalıyor, yaz günlerinde. Büyük çocuklar, küçük çocukları itebiliyor. Onun için oyun parkları büyütülebilir. Oyun parklarına daha çok oyuncaklar gelebilir. Birde yürüyüş yollarından motorlar geçiyor. Bunları engellemek için daha çok tedbir alınmalı. Ayrıca kış ayları için kapalı oyun alanları da yapılabilir belki. Kış aylarında çocuklar olarak çeşitli yerlere gidemiyoruz. Ailemiz bizleri o kapalı oyun alanlarına götürebilir" dedi.

Başkanlık koltuğuna oturan diğer 4. sınıf öğrencisi Emin Daşan ise "Parklardaki oyuncakların bakımının yapılmasını istiyorum. Okulumuzun aşağısında inşaat olduğu için oraya teller diktiler ancak tellerin boyu çok kısa. Top oynarken topumuz aşağıya kaçabiliyor. O tellerin biraz daha yükseltilmesini istiyorum" dedi.

"İlk taleplerini dinledik"

Çocukların taleplerini dinleyen Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol ise çocukların tespitleri konusunda teşekkür ederek gereken çalışmaların yapılacağını belirtti. Etkinlik ile ilgili açıklama yapan Başkan Erol; "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Buhakent Belediye Başkanlığı koltuğuna İstiklal Okulu 4. sınıf öğrencilerinden Yağmur Sümeyra Aydın ve Emin Daşan oturdu. Çocuklar, park düzenlemesinin yapılmasını, çocuklar için yeşil alan ve spor tesisleri sayısını ve sosyal kültürel etkinliklerin arttırılmasını istedi. Öğrencilerimizin başkan koltuğundaki ilk taleplerini dinledik. Biz de belediye olarak yapacağımızın sözünü verdik. Öğrencilerimize bugün olduğu gibi her gün kapımız açık, ne ihtiyaçları olursa yanlarında olduğumuzu bilmelerini isterim. Bu vesileyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum" dedi. - AYDIN