Aydın Büyükşehir’den Sultanhisar’a yeni araçlar - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir’den Sultanhisar’a yeni araçlar

Aydın Büyükşehir’den Sultanhisar’a yeni araçlar
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, Buharkent Belediyesi'ne kazıcı yükleyici iş makinesi ve çöp taksi tahsis etti. Yeni araçlar belediyenin hizmet filosunu güçlendirerek vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet sunulmasını sağlayacak. Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, destekten dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Buharkent Belediyesine kazıcı yükleyici iş makinesi ile çöp taksi tahsis edildi. İlçeye kazandırılan yeni araçlar, belediyenin hizmet filosunu güçlendirirken vatandaşlara sunulan hizmetlerin daha etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayacak.

Buharkent Belediyesi hizmet filosuna kazandırılan Kazıcı Yükleyici İş Makinesi ile çeşitli saha çalışmalarında hizmet kapasitesi artırılırken, Çöp Taksi aracıyla da özellikle dar sokaklar ve yoğun kullanım alanlarında temizlik hizmetlerinin daha hızlı ve verimli şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, ilçeye sağlanan destekten dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Başkan Erol, "İlçemize kazandırılan Kazıcı Yükleyici İş Makinesi ve Çöp Taksi ile belediyemizin hizmet gücü daha da artacaktır. Hemşehrilerimize daha kaliteli, daha hızlı ve daha etkin hizmet sunabilmemiz adına büyük önem taşıyan bu destekten dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ediyor, araçlarımızın Buharkent'imize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Buharkent Belediyesi, vatandaş odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda araç filosunu güçlendirerek ilçenin ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin çözümler üretmeye devam edecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir’den Sultanhisar’a yeni araçlar - Son Dakika

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