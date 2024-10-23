Buharkent\'e Yeni Kaymakam Atandı

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Aydın'ın Buharkent ilçesine atanan Kaymakam Abdullah Emre Özefe göreve başladı.

Buharkent Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile ilçemize atanan, Kaymakam Abdullah Emre Özefe, ilçemizdeki görevine 23.10.2024 tarihi itibariyle başlamıştır" denildi. - AYDIN