Aydın'ın Buharkent ilçesine atanan Kaymakam Abdullah Emre Özefe göreve başladı.
Buharkent Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile ilçemize atanan, Kaymakam Abdullah Emre Özefe, ilçemizdeki görevine 23.10.2024 tarihi itibariyle başlamıştır" denildi. - AYDIN
Son Dakika › Yerel › Buharkent'e Yeni Kaymakam Atandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?