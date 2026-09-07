Buharkent'te Şehit Aileleri ve Gazilere Ziyaret - Son Dakika
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Buharkent'te Şehit Aileleri ve Gazilere Ziyaret

Buharkent\'te Şehit Aileleri ve Gazilere Ziyaret
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Aydın'ın Buharkent ilçesinde Kaymakam Mehmet Halit Haydaroğlu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ayşen Özger ile birlikte şehit ailelerini, gazileri ve yakınlarını ziyaret etti. Ziyaretlerde ailelerin talep ve ihtiyaçları dinlenirken, devletin her zaman yanlarında olduğu vurgulandı. Kaymakam, şehit aileleri ve gazilerin önemine dikkat çekerek, sağlık ve mutluluk temennisinde bulundu.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde Buharkent Kaymakamı Mehmet Halit Haydaroğlu, şehitlerin emaneti olan aileleri ile gazileri ve yakınlarını ziyaret ederek hal ve hatırlarını sordu.

Buharkent Kaymakamı Mehmet Halit Haydaroğlu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ayşen Özger ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaretlerde şehit aileleri, gaziler ve aileleriyle bir araya geldi. Ziyaretlerde ailelerin talep ve ihtiyaçları dinlenirken, devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğu mesajı verildi. Samimi bir ortamda gerçekleştirilen ziyaretlerde ailelerle sohbet eden Kaymakam Haydaroğlu, şehit aileleri ile gazilerin kendileri için taşıdığı öneme dikkat çekti. Ziyaretlerin ardından Buharkent Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, aziz şehitlerin rahmet ve minnetle yad edildiği belirtilerek, kahraman gazilere ve kıymetli ailelerine sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Buharkent'te Şehit Aileleri ve Gazilere Ziyaret - Son Dakika

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