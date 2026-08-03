Buharkent’te ’Kentin Çocukları’ futbol turnuvası tamamlandı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde Belediye tarafından düzenlenen 'Kentin Çocukları' Minikler Futbol Turnuvası sona ererken, üç farklı yaş kategorisinde dereceye giren takımlar kupalarına kavuştu.

Buharkent Belediyesi tarafından çocukların spora teşvik edilmesi ve sosyal gelişimlerine katkı sunulması amacıyla düzenlenen 'Kentin Çocukları' Minikler Futbol Turnuvası, büyük heyecana sahne olan karşılaşmaların ardından tamamlandı. Turnuvada üç ayrı yaş kategorisinde mücadele eden minik sporcular, centilmence rekabet ederek izleyenlere keyifli anlar yaşattı. 2011-2012 doğumlular kategorisinde Buharkent Belediyespor birinci, Buhar FC ikinci, Savcıllı Gençler ise üçüncü oldu. 2014-2016 doğumlular kategorisinde Kartal Gücü şampiyonluğu elde ederken, Bizim Çocuklar ikinci, Kartal Yuvası üçüncü sırada yer aldı. 2017-2018 doğumlular kategorisinde ise Kartal Gücü birincilik kupasını kazanırken, Kartal Yuvası ikinci, Göz Göz BFO ise üçüncü oldu.

Turnuvanın sonunda düzenlenen törende dereceye giren takımlara kupa ve ödülleri, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol ile belediye meclis üyeleri tarafından takdim edildi.

Başkan Mehmet Erol, turnuvaya katılan tüm sporcuları, tribünlerden destek veren aileleri ve çocukların gelişimi için emek harcayan antrenörleri tebrik ederek, 'Kentin Çocukları' organizasyonunun futbol branşıyla sona erdiğini ancak spor heyecanının devam edeceğini belirtti. Bu hafta Buharkent Kapalı Spor Salonu'nda basketbol ve voleybol turnuvalarının düzenleneceğini ifade eden Erol, çocuklar ve gençlerin sporla buluşmayı sürdüreceğini kaydetti.