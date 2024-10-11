Buharkentliler Kuraklığa Karşı Yağmur Duası Yaptı

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Buharkentliler kuraklığa karşı yağmur duasına çıktı

AYDIN - Aydın'ın Buharkent ilçesinde kurak geçen mevsim nedeniyle vatandaşlar düzenledikleri hayır yemeğinde yağmur duası da yaptı.

İlçeye bağlı kırsal Kızıldere Mahallesi sakinlerinin her yıl geleneksel olarak Ekim ayının ilk haftasında düzenledikleri dayanışma yemeğinde bu kez yağmur duası da yapıldı. Buharkent Kaymakamı Cuma Omurca, Belediye Başkanı Mehmet Erol ve ilçe protokol üyelerinin de katıldığı hayır ve yağmur duası etkinliğinde onlarca kazan keşkeğin yanı sıra yöresel yemekler konuklara ikram edildi. Mahalle sakinlerinin katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikte eller semaya açılarak kuraklığın sona ermesi ve yağmur için dua edildi.

"Herkesten Allah razı olsun"

Mahalle halkının katkılarıyla hayır ve yağmur duası etkinliğini her yıl Ekim ayının ilk haftasında düzenli olarak gerçekleştirdiklerini ifade eden Kızıldere Mahalle Muhtarı Halil Erten: "Muhtarlığımız öncülünde halkımızın katkılarıyla geleneksel halde hayrımızı ve yağmur duamızı yapıyoruz. Hayırda emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.

"İnşallah dualarımız kabul olur"

Belediye Başkanı Mehmet Erol, kuraklığın ekmeğini topraktan kazanan çiftçileri çok etkilediğini ifade ederek, "Bugün Kızıldere Mahallemizin ortaklaşa düzenlediği geleneksel hale getirilmiş yağmur duası ve keşkek hayrına katıldık. Hep birlikte dualarımızı ettik, gönüllerimizi birleştirdik. Rabbim, dualarımızı ve hayrınızı kabul eylesin. Bu güzel hayra vesile olan herkese teşekkür ederim. Çoluk-çocuk herkes bir araya gelerek burada toplanıp dua etti. Birlik ve beraberlik bu dönemde her zamankinden daha fazla önemli. Tarım arazilerimizin bereketi için yağmur çok önemli. İnşallah dualarımız kabul olur" dedi.