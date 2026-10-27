Bulanık Kaymakamı Koşansu, KÖYDES kapsamında Günyurdu ve Adıvar köylerini inceledi - Son Dakika
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Bulanık Kaymakamı Koşansu, KÖYDES kapsamında Günyurdu ve Adıvar köylerini inceledi

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Bulanık Kaymakamı Koşansu, KÖYDES kapsamında Günyurdu ve Adıvar köylerini inceledi
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Bulanık Kaymakamı Koşansu, 2026 KÖYDES kapsamında Günyurdu ve Adıvar köylerindeki altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Koşansu, güneş enerjili içme suyu sondajı, su deposu ve parke taşı çalışmaları hakkında bilgi aldı; Günyurdu Muhtarı Kandemir memnuniyetini dile getirdi.

Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, 2026 yılı KÖYDES programı kapsamında yürütülen altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, beraberindeki Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Fethi Kara ve İlçe Özel İdare Müdürü Mahsum Çapalı ile Günyurdu ve Adıvar köylerini ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Günyurdu köyünde yapımı tamamlanan güneş enerjili içme suyu sondajı ve kilitli parke taşı çalışmalarını yerinde inceleyen heyet, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaymakam Koşansu ve beraberindeki heyet, Adıvar köyünde de su deposu ve kilitli parke taşı çalışmalarını yerinde inceleyerek projelerin son durumu hakkında bilgi aldı. Köylerdeki altyapı yatırımlarının vatandaşların yaşam şartlarını iyileştirmesi açısından önemli olduğunu belirten Kaymakam Koşansu, çalışmaların ihtiyaçlar doğrultusunda sürdürüldüğünü ifade etti. Koşansu, "Bizim temel amacımız vatandaşlarımıza hizmet etmek ve köylerimizin ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bu nedenle yapılan çalışmaları yerinde inceliyor, muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın taleplerini dinliyoruz. İçme suyu ve yol gibi temel altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi, köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırıyor. Günyurdu ve Adıvar köylerimizde yürütülen çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum. İlgili kurumlarımızla iş birliği içerisinde vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Güneş enerjili içme suyu sisteminin köyde yaşanan su sorununun giderilmesine katkı sağladığını belirten Günyurdu Köyü Muhtarı Tacettin Kandemir, yapılan hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kandemir, güneş enerjisiyle çalışan sistemin köy halkının üzerindeki yükü hafiflettiğini ifade ederek, "Köyümüze yapılan bu hizmetten dolayı Kaymakamımız Ömer Övünç Koşansu'ya ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Güneş enerjili sistem sayesinde su konusunda yaşadığımız sıkıntılar büyük ölçüde giderildi. Bu çalışma köyümüz için çok faydalı oldu. Vatandaşlarımız artık su konusunda daha rahat" dedi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bulanık Kaymakamı Koşansu, KÖYDES kapsamında Günyurdu ve Adıvar köylerini inceledi - Son Dakika
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